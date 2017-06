Mustafa: Hoti është burrë i fortë që u bën ballë sfidave shtetërore

Kryeministri në detyrë dhe kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, ka thënë të hënën në Rahovec se Avdullah Hoti është një burrë i fortë që u bën ballë të gjitha sfidave me të cilat përballet shteti i Kosovës.

“LDK, së bashku me AKR-në, Alternativën dhe Lëvizjen për Drejtësi do ta bëjnë Qeverinë e Kosovës, me kryeministër Avdullah Hotin. Z. Hoti është njeri i duhur për këtë post. Ai nuk dëshiron të lavdërohet, nuk dua ta lavdërojë as unë, por po e them të vërtetën. Jemi të kënaqur që e kemi një djalë të tillë të mrekullueshëm të kësaj ane, një burrë i fortë, i cili do t’i qëndrojë përballë përgjegjësisë që do ta ketë para jush dhe para Kosovës”, ka thënë Mustafa.

Ai ka shtuar se Kosova duhet ta bëjë qeverinë dhe t’ia japë të mbarën këtij vendi. “Këtë program të zhvillimit ekonomik, të integrimeve, kryeministri ynë i ardhshëm do ta zbatojë me sukses, duke gjetur bashkëpunim edhe me partitë tjera. Po ashtu, nën udhëheqjen e tij do të anëtarësohemi në organizatat më të rëndësishme botërore”, ka thënë ai.

“Do të punojmë edhe për rritjen e pagave, por jo vetëm në sektorin publik. Jemi përgatitur për këtë hap dhe kjo do të ndodhë sapo kryeministri i ri do të marrë detyrën e re. Po ashtu e kemi gati edhe pakon e dytë fiskale. Ju ftoj ta përkrahni këtë listë, këta njerëz dhe njeriun tuaj dhe tërë Kosovës, Avdullah Hotin”, ka shtuar Mustafa.

Ai ka deklaruar se ne kemi një program shumë të mirë dhe shtylla kryesore e tij është zhvillimi ekonomik.

“Ky zhvillim lidhet me hapjen e fabrikave të reja dhe këtu e kemi z. Pacolli, njeriun më të suksesshëm të kësaj fushe. Këtu e kemi edhe Mimozën që është shembull i një kryetareje të suksesshme, z. Qerkezi, i cili drejton Lëvizjen për Drejtësi, që sublimon vlera të vërteta, familjare, etike, besimin në Zot e tjera”, ka thënë Mustafa.

Kandidati për kryeministër, Avdullah Hoti ka thënë se “unë besoj fuqishëm te dega e LDK-së në Rahovec dhe më 11 qershor, së bashku me partnerët e koalicionit do të dëshmojmë se ne dimë t’i çmojmë vlerat e mirëfillta, për të cilat sot ka shumë nevojë Kosova”.

Kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli ka thënë se jam shumë krenar që një djalë i tillë si Avdullah Hoti, një personalitet i tillë, e udhëheq listën tonë dhe sigurisht Kosova do të mburret me kryeministrin e saj të ardhshëm.

“Z. Hoti, së bashku me ne do ta ndërtojë Kosovën ashtu siç e duam, do ta udhëheqë drejt shoqërive të civilizuara. Ashtu siç e tha edhe kryeministri, programi ynë ofron zhvillim, rritje ekonomike deri 8 për qind, do të ndërtojmë fabrika, do të hapim veprimtari ekonomike, do të investojmë në fshat e në qytet”, ka thënë Pacolli.

Sipas tij, do ta përmirësojmë infrastrukturën shkollore, arsimore, rrugore, do ta përmirësojmë ambientin tonë, ndërsa krijimi i tregut të përbashkët me Shqipërinë po ashtu është në planin tonë dhe diçka e tillë do të ndodhë shumë shpejt.