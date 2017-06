VV në Lipjan: Me Ahmetin ndryshuam Prishtinën, me Kurtin do ta ndryshojmë Kosovën

Pas Mitrovicës, Vetëvendosje ka mbajtur tubimin e radhës në Lipjan, ku prezent ishte kryetari i Prishtinës njëherësh kandidati për deputet, Shpend Ahmeti.

Tubimi është hapur me fjalën e drejtuesit të Qendrës së Vetëvendosje në Lipjan, po ashtu kandidat për deputet, Selatin Retkoceri.

Ai ka thënë se ka ardhur koha që t’u themi stop të gjitha të këqijave që i bënë Republikës të gjithë qeveritarët e pasluftës.

"Numri 35 është simbol i vetë popullit, është rrugë e vetme e shpresës, integrimit, liberalizimit" , ka thënë ai.

Në tubimin elektoral të Lipjanit, kandidatja për deputete, Fitore Pacolli, ka thënë se qeverisja Vetëvendosjes garanton drejtësi. Me këtë rast, ajo ka përmendur edhe rastin e Astrit Deharit.

“Po vie dita kur prindërit e Astrit Deharit do ta shohin drejtësinë të triumfojë dhe do të ndërtohet një shtet ku vajza e Astritit do t’i përmbushë ëndrrat e babait të saj dhe të gjithë neve”, ka thënë Pacolli.

Pacolli në këtë tubim ka kujtuar punën e saj të parë si mësuese e gjuhës angleze në Prishtinë, moment për të cilin tha se është dëshpëruar, nga mungesa e cilësisë. E po ashtu kujtoj kohën e studimeve dhe mungesën e ndihmës nga shteti.

“Andaj, jam këtu së bashku me ju që ta bëjmë shtetin e Kosovës me qeverisjen e Vetëvendosjes shtetin që na ndihmon dhe na përkrah. Shtetin që nuk shkel mbi ëndrrat tona por na ndihmon t’i realizojmë ato. Shtetin i cili nuk degradon edukimin por e zhvillon atë”, tha Pacolli në Lipjan.

“Lëvizja Vetëvendosje në Prishtinë bëri ndryshimin sepse kishte mbrapa djemtë dhe vajzat e Prishtinës, kishte mbrapa prindërit, pensionistët dhe punëtorët. Me Shpendin ndryshuam Prishtinën me Albin Kurtin kryeministër do ta ndryshojmë Kosovën. Votoni me zemër!”, ishin fjalët përmbyllëse në fjalën e Fitore Pacollit në Lipjan.