Hoti në Deçan: Do ta zgjidhim demarkacionin pa e falur asnjë pëllëmbë tokë të Kosovës

Kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë të dielën në Deçan se koalicioni i djathtë posedon planin për ta zgjidhur çështjen e demarkacionit me Malin e Zi dhe për t'i hapur rrugë liberalizimit të vizave, pa e humbur asnjë pëllëmbë të tokës së Kosovës.

“Ne kemi ardhur sot t’u sigurojmë se asnjë pëllëmbë e tokës së Kosovës nuk i është falur e nuk do t’i falet askujt. Garant për këtë jemi ne. Ne nuk shantazhohemi. Ne nuk mund të na kërcënojë e as të na frikësojë askush, me asgjë. Sepse ne i kemi duart e pastra. Vetëm ne i kemi duart e pastra”, ka thënë Hoti.

Ai ka thënë se “kur me votën tuaj më 11 qershor t’i fitojmë zgjedhjet, ne do ta adresojmë me prioritet çështjen e kufirit me fqinjin tonë dhe me mençuri e me vendosmëri do ta zgjidhim këtë çështje, pa humbur asnjë pëllëmbë të tokës sonë”.

“Askush tjetër, nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Sepse ata e kanë keqpërdorur demarkacionin për interesa politike dhe për interesa të tyre personale. Ne kemi plan konkret dhe kemi mbështetjen e miqve tanë për ta zgjidhur këtë çështje. Unë besoj fuqishëm se ky plan do të qartësojë gjithçka dhe do të hapë rrugën për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës”, ka thënë Hoti.

Ai ju ka thënë përkrahësve të Deçanit se ne kemi hartuar program konkret zhvillimor për Kosovën, me prioritete të qarta.

“Ndryshe prej oponentëve tanë politikë, programi ynë mbështetet në ekspertizë. Ata kanë listë interesash, ne kemi listë ekspertësh. Programi ynë është kontratë me Kosovën. Programi ynë garanton: buxhet të qëndrueshëm prej 3 miliardë euro brenda mandatit për të financuar nevojat e qytetarëve të Kosovës; rritje ekonomike deri 7 për qind; zhvillimin e sektorit privat me politika fiskale të përfshira në Pakon Fiskale 2; krijimi i një Fondi Zhvillimor për të përkrahur bizneset e reja etj.

Kryeministri në detyrë, Isa Mustafa, ka thënë se Deçani ka njerëz të mrekullueshëm, besnikë të LDK-së, besnikë të Presidentit Rugova. “Programi ynë ofron zgjidhje, ofron zhvillim. Ashtu siç jemi munduar të kontribuojmë edhe gjatë qeverisjes sonë, edhe pse ne nuk kemi qeverisur në Komunën e Deçanit, do të ofrojmë zgjidhje edhe në të ardhmen, për tërë Kosovën. Këtë e mundëson programi ynë dhe kandidati ynë për kryeministër Avdullah Hoti”.

“Ne i kemi të gjitha alternativat për ta çuar Kosovën përpara dhe kur kësaj i shtohet se në koalicionin tonë e kemi edhe njeriun më të suksesshëm të biznesit, jo vetëm në Kosovë, por edhe shumë më gjerë, atëherë është e qartë se zotimet tona do të përmbushen një për një. Koalicioni ynë po quhet i shpresës, sepse ofron shpresë për të gjithë qytetarët, pa përjashtim. Është koalicion i realitetit, sepse çdo shpresë do ta bëjmë realitet”, ka thënë Mustafa.

Presidenti i AKR-së, Behgjet Pacolli ka thënë se jemi këtu për ta mbështetur shpirtërisht dhe me çdo gjë që është në mundësitë tona për ta mbështetur Avdullah Hotin. “Jam i bindur se e kemi kandidatin më të mirë, më të mençur, të edukuar, të aftë, njeriun e fjalës, prandaj duhet ta mbështesim. Unë me AKR-në erdha në shtëpinë e përbashkët të Ibrahim Rugovës”, ka thënë Pacolli.

Ai ka shtuar se ne “jemi më të mirët, jemi të fortë, sepse jemi të pastër, të ndërgjegjshëm. Faleminderit për këtë përkrahje kaq të madhe në çdo vend, nga çdo kryetar dege, çdo aktivist e çdo qytetar”.

Jeton Mushkolaj, kryetar i LDK-së, në Deçan ka thënë se të bashkuar do të marshojmë drejt fitores së 11 qershorit, me koalicionin LDK-AKR-Alternativa-Lëvizja për Drejtësi.

“Ta mbështesim këtë koalicion, e njëkohësisht edhe kandidatin tonë z. Armend Zemaj, sepse vetëm ne kemi zgjidhje konkrete dhe të matshme për problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët tanë”.