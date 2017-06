Haradinaj: Nuk ka pushtet që më detyron me ra kufiri nga Qafa e Çakorrit

I nominuari për kryeministër i koalicionit PDK-AAK-Nisma, gjatë ditës së sotme ka zhvilluar një tubim në qytetin e Pejës.

Haradinaj përmes një shkrimi në Facebook, ka thënë se Kosovës do t’i shërbej pa kushte, por që nuk pajtohet me një Dukagjin gjysmë.

Shkrimi i plotë i Haradinajt:

Unë nuk jam pajtuar me një Dukagjin gjysmë, nuk pajtohem as me një Mitrovicë përgjysmë!

Nëse dikush pajtohet me një Kosovë gjysmë apo ‘treçerek’, unë nuk i takoj atij brezi. Unë nuk jam pajtuar me një Dukagjin gjysmë, nuk pajtohem as me një Mitrovicë përgjysmë.

Nuk ka post, nuk ka pushtet, nuk ka nam as lavd që më detyron mua, e nuk ka forcë që më ligë që kufini nga Qafa e Çakorrit me ra në Kuqishtë.

Kosovën e dua, atdheun e dua, kam me i shërby me nder e pa kushte deri në sakrificë.

Me 11 qershor, vendosni për një Qeveri që i jep Pejës dhe Kosovës të ardhme të sigurt.