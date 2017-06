Pacolli: Bashkë me qytetarët do ta shpëtojmë Kosovën nga zhvatësit

Aleanca Kosova e Re, bashkë me partnerët e koalicionit LDK-LD-Alternativa (LALA), ka hapur fushatën sot edhe në Dragash, ku partnerët e koalicionit prezantuan programin qeverisës, kandidatin për kryeministër si dhe kandidatët për deputetë në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Në ketë tubim lideri i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ju bëri thirrje qytetarëve që ta votojnë koalicionin e shpresës dhe kandidatin për kryeministër nga radhët e koalicionit Avdullah Hoti, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Pacolli tha se koalicioni i shpresës ofron kuadro që do të punojnë me dinjitet dhe profesionalizëm. Ai ka shtuar se koalicioni i shpresës nuk do ta zhvat dhe keqpërdorë asnjëherë pasurinë e qytetarëve të Kosovës.

“Ne do te shkojmë, krah për krah, së bashku me partnerët tanë dhe qytetarët e Kosovës dhe t’i plotësojmë kërkesat e tyre për një jetë të sigurt e me perspektivë”, ka thënë ai.

Pas fjalës së tij para qytetarëve Pacolli iu bëri thirrje atyre që ta votojnë kandidaten e listës e cila vjen nga ky rajon, Albena Reshitaj.

Ndërsa kandidati i koalicionit LDK- AKR -LD-Alternativa, për kryeministër Avdullah Hoti, ju bëri thirrje qytetarëve që t’i përkrahin njerëzit e punës e të nderit, të cilët janë bërë bashkë për ta formuar qeverinë më të mirë që do të ketë Kosova.