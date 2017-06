Visar Ymeri takon përfaqësuesit e BE-së për monitorimin e zgjedhjeve

Kryetari i Vetëvendosjes, Visar Ymeri ka bërë të ditur se sot është takuar me përfaqësuesit e BE-së për monitorimin e zgjedhjeve.

'”Sot, bashkë me drejtuesin e shtabit zgjedhor Besnik Bislimin, u takuam me kryetarin Alojz Peterle dhe nënkryetarin Gilles Saphy e EODS, të dytë përfaqësues nga BE-ja për monitorimin e zgjedhjeve”, ka shkruar Ymeri në Facebook, transmeton Koha.net.

Ai më tutje ka shtuar se, “ne diskutuam sesi jemi të interesuar për zgjedhje të ndershme e të lira. Komisionerët e vëzhguesit e VV janë mijëra, të trajnuar, të përgatitur, të fortë e të ndershëm. Asnjë votë, në asnjë vend, nuk do të vidhet. Kjo është garancia jonë. Por në këtë mision do të jetë ndihmë e madhe për ne edhe puna e vëzhguesve ndërkombëtarë, me të cilët do të bashkëpunojmë për mbrojtjen e votës, siç u dakorduam me Peterle dhe Saphy”.