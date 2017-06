“‘Fillimi i ri’ do të jetë në opozitë”

LDK-AKR-Alternativa sot pasdite hapen fushatën zgjedhore në Prishtinë për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 11 qershor.

Isa Mustafa kryetar i LDK-së tha se ky është tubim i besatimit për Republikën e Kosovës. Mustafa tha se ata që u munduan t’i thyejnë e thyen veten.

“Ne do të ndjekim rrugën e rugovizmit për t’i fituar zgjedhjet së bashku me koalicionin. E vetmja mënyrë për të marrë frymë Kosova është që PDK-ja të shkojë në opozitë. Ky është tregues se PDK e ka kapur shtetin. Por LDK është koalicion i shpresës. Ne arritëm ta shtojmë buxhetin 400 milionë euro. Ne zgjidhem çështjen e pagave për veteranët. Ne rritëm pensionet, krijuam 40 mijë vende të reja të punës”, tha Mustafa.

Sipas tij lufta kundër krimit dhe korrupsionit do të vazhdojë të bëhet nga kryeministri Avdullah Hoti.

Ndërsa Joseph Daul nga Partia Popullore Evropiane tha se zhvillimi i Prishtinës është meritë e Isa Mustafës.

“Kam një përshtypje të favorshme për Hotin sepse pata rastin ta takoj në Bruksel para dy jave. Vazhdoni reformën për të cilën Kosova ka nevojë shumë”, tha Daul, përcjell Kosovapress.

Ndërsa presidenti i AKR-së Behgjet Pacolli tha se ky koalicion do ta qeverisë Kosovën në mënyrë të drejtë.

“Ta bëjmë një shtet të dashur dhe për punësim, do të krijojmë një rritje ekonomike mbi 8 për qind që krijon mbi 70 mijë vende të punës. Do të përgjysmojmë importet nga Serbia. Në vitin e parë do të rikthehet shpresa për të rinjtë. Qeveria jonë do të mbështesim të rinjtë për krijimin e bizneseve. Investitorët e huaj do të vijnë për të investuar në Kosovë me që do të krijojmë infrastrukturë gjyqësore. Ne po e jetësojmë dëshirën e Rugovës”, tha Pacolli.

Kandidati nga Alternativa, Ilir Deda tha se pas 11 qershorit nuk do të ketë koalicion me PDK-në, ndërsa tha se kryeministër i tij është Avdullah Hoti.

Kandidatja tjetër e kësaj partie Mimoza Kusari-Lila bëri thirrje që më 11 qershor të mos votojnë për ata që kthyen regresin për Kosovën.

“‘Fillimi i ri’ do të jetë për të shkuar në opozitë”, tha Kusari-Lila.