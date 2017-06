Haradinaj: Obiliqasit do t’i ndjejnë të parët rezultatet e vendimeve të guximshme

Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj ka thënë se qytetarët e Obiliqit do t’i ndjejnë të parët rezultatet e vendimeve të guximshme për të mirën e qytetarëve.

“Do të implementojmë Ligjin për zonën e rrezikuar mjedisore të Obiliqit dhe rreth tij si dhe do të sigurojmë investime të reja me teknologjinë më të avancuar të djegies së pastër të thëngjillit, me zero emetim të gazrave dhe kompatibil me zero emetim të thëngjillit”, ka thënë Haradinaj.

“Komuniteti lokal në të gjitha aspektet do të jetë përfitues i drejtpërdrejt i projekteve investuese”, ka shtuar ai.