Daka: OSBE-ja do të ketë rol më të vogël në zgjedhjet në veri

Kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor, Valdete Daka, ka thënë se misioni i OSBE-së në zgjedhjet e 11 qershorit që do të mbahen edhe në veri të Kosovës, do të ketë rol më të vogël mbikëqyrës.

Daka ka thënë edhe në këto zgjedhje, sikurse në të kaluarat, KQZ-ja do të ketë bashkëpunim me OSBE-në, por sipas saj, kësaj here do të ketë më pak ndihmë, pasi KQZ-ja është e gatshme për këto zgjedhje, raporton KTV.

Ambasadori i OSBE-s në Kosovë Jaan Braathu në takimin që ka pasur me Dakën, ka thënë se procesi i zgjedhjeve duhet të jetë transparent dhe të mundohemi që të mos ketë probleme.

Ai ka porositur që të vazhdojnë me kampanjë që zgjedhjet të jenë të qeta dhe të lira. Ai gjithashtu ka thënë se OSBE do të jetë në Kosovë derisa KQZ-ja të ketë nevojë për ta.