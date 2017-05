Lista Srpska shpreson se me Vuçiqin kryetar do të formohet shpejt AKS –ja

Kryetari i Listës Srpska Slavko Simiq i ka dërguar një urim Aleksandar Vuçiqit pas marrjes së detyrës së kryetarit të Serbisë duke shtuar se është i bindur se dialogu ndërmjet Beogradit e Prishtinës do të vazhdojë në nivel të lartë, transmeton Koha.net.

Në kumtesën e kësaj Liste që e përcjell radiokim, theksohet se kryetari Aleksandar Vuçiq "me përpjekjen e vet garanton mbijetesën e dhe pozitën e mirë të serbëve në Kosovë por edhe zgjidhjen e çështjeve të kanë mbetur të pazgjidhura".

"Jam i bindur se dialogu ndërmjet Beogradit e Prishtinës pas zgjedhjes së Aleksandar Vuçiqit kryetar i Serbisë, do të vazhdojë në nivelin e lartë. Shpresoj se së shpejti do të luftojmë për formimin e AKS-së (Asociacionit të komunave serbe) si institucion kulmor për mbrojtjen e popullit serb në Kosovë. Kemi qëllime të përbashkëta me kryetarin tonë Vuçiq për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin e popullit serb në Kosovë. Jem krenarë me vendimin e popullit dhe me zgjedhjen e udhëheqësit të ndershëm, besnik e të vendosur”, ka thënë Simiq.