“Zbutet” sindikata e Shëndetësisë

Takimi prej më shumë se dy orësh mes ministrit të Shëndetësisë dhe sindikalistëve të këtij sektori ka zbutur qëndrimin e këtyre të fundit, thekson KTV në raportin e saj.

Ndonëse ata për ditë të tëra kanë kërcënuar me grevë, pasi kërkesat e tyre po i injoron i pari i këtij dikasteri, tash vlerësojnë ndryshe. Thonë të jenë marrë vesh për disa çështje. Megjithatë, Selmani thotë se protesta e paralajmëruar për të mërkurën e javës që vjen mund të mbahet.

Ajo do të anulohej vetëm me arritjen e marrëveshjes për rritje pagash. Ndryshe, Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate, ka konfirmuar se ministri Rrahmani thotë se çështjet që lidhen me Ligjin e pagave dhe ngritjen e tyre do të adresohen te Kryeministri i vendit dhe ministritë përkatëse të Qeverisë.