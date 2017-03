Cila parti do t’i fitojë zgjedhjet sipas sondazhit të Vetëvendosjes

Zyrtarë të Lëvizjes Vetëvendosje janë të sigurt se në zgjedhjet e ardhshme, partia e tyre do të dalë e para, raporton KTV.

Në një sondazh të realizuar këtë muaj, kjo parti ka lënë mbrapa partitë në pushtet, PDK-në dhe LDK-në.

Sekretari organizativ i Vetëvendosjes, Dardan Molliqaj, ka thënë se ka shumë arsye që në zgjedhjet e ardhshme të jenë mandatarë për qeverinë e re.

Qeverinë e re, Molliqaj ka thënë se do ta formojnë me opozitën, derisa ka përjashtuar si partner të koalicionit PDK-në dhe Listën Serbe.

Kurse me LDK-në do të bënin koalicion, por pa Isa Mustafën.

Në sondazhin e prezantuar, 20.8% e të anketuarve kanë treguar se do të votonin për "Vetëvendosjen", PDK-ja është e dyta me 18.4%, LDK-ja e treta me 16.4%, për AAK-në do të votonin 14%, më pas radhite AKR me 5%, Nisma me 3% dhe partia e re e Ilir Dedës dhe Mimoza Kusari Lilës me 2.9%.