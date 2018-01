Vizita e Vuçiqit në Kosovë, përmbledhje e KTV-së

Në vendin ku të martën është vrarë politikani serb, i akuzuar për krime lufte në Kosovë, Oliver Ivanoviq, një flamur i vjetërsuar i shtetit të Serbisë u ndërrua me një të ri.

Kjo ndodhi pak para se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, të mbërrinte këtu për homazhe, pasi fillimisht, në vizitën e tij dyditore në Kosovë, u ndal në Manastirin e Banjskës në Zveçan, raporton KTV.

Nën masa të rrepta sigurie, Vuçiq mbërriti pak pas orës 12, e pastaj vendosi një kurorë lulesh.

Nga selia e partisë që udhëhiqej nga Ivanoviq, në agjendë ka pasur një takim me përfaqësuesit serbë në Fakultetin Teknik të Mitrovicës Veriore.

Për takimin që u mbajt i mbyllur për media, Vuçiq tha se u zhvillua në një atmosferë terrori, pas vrasjes së Ivanoviqit, por para se të niste të fliste, ai u ndërpre nga serbët e kësaj pjese, që i kërkuan atij t’u garantojë siguri.

Vuçiq, u përgjigj me thirrjet që të kenë durim.

“Kjo është shtëpia juaj e vetme dhe nuk dëshirojmë t’i braktisni. Ju lutem të mos qani dhe të qëndroni, e që neve të na lini t’i zgjidhim gjërat me politikë dhe bisedime, jo me armë. Unë kam biseduar me Thaçin, dikush me Haradinajn, më mirë se të ishte shkrepur ndonjë plumb. Mos qani!”.

Duke folur për vrasjen e Ivanoviqit, presidenti serb tha se duan të dinë emrat e autorëve, pavarësisht se të cilit nacionalitet janë.

“Ne do të lejojmë që institucionet e Prishtinës, të cilat kanë juridiksion efektiv, të tregojnë rezultatet e hetimit të vrasjes së Ivanoviqit, sepse zgjidhja është e nevojshme për shkak të frikës që njerëzit ndiejnë, por edhe të ardhmes. Ne duam të dimë emrat e autorëve dhe bosët, kushdo që janë ata, serbë, shqiptarë ose të huaj të tjerë. Ndaj tyre nuk do të ketë mëshirë”, tha Vuçiq.

Vuçiqi ka thënë se janë për paqe me shqiptarët, pavarësisht se çka thonë politikanët kosovarë, derisa ka akuzuar se Prishtina, nuk ka përmbushur obligimet e dala nga marrëveshjet në Bruksel, përderisa sipas tij, Beogradi i ka përmbushur të gjitha obligimet e tij.

Vizita e tij erdhi pas vrasjes së politikanit e ish-deputetit të Kuvendit të Kosovës, Oliver Ivanoviqi, vrasje që ende po hetohet në identifikimin e autorëve.