Vazhdon përplasja virtuale e anëtarëve të VV-së

Dardan Molliqaj nuk e përjashton ende mundësinë që në Vetëvendosje të tejkalohen problemet.

Në deklarimin e fundit të tij publik, e vlerëson si pozitive iniciativën për takim midis Kryesisë së Partisë dhe Grupit Parlamentar të VV-së.

“Megjithatë, ndihem tepër i zhgënjyer që anëtarja e kryesisë Dejona Mihali votoi kundër këtij propozimi, ndërsa deputetët të cilët janë edhe anëtarë kryesie, Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Xhelal Sveçla abstenuan dhe nuk votuan pro kësaj iniciative”, ka shkruar Molliqaj në Facebook.

E i menjëhershëm ka qenë reagimi i deputetes Albulena Haxhiu, të cilës Molliqaj ia ka fshirë emrin nga statusi, me të parë atë, raporton KTV.

“Dardan Molliqaj paska thënë se unë kam abstenuar për takimin e përbashkët ndërmjet kryesisë dhe grupit! Kjo është shpifje! Unë kam përkrahur takimin e përbashkët dhe i kam arsyet për këtë! Nëse edhe 1% ka shanse për unifikim, duhet të punojmë në këtë drejtim, e kemi borxh para qytetarëve dhe ia kemi borxh Republikës së Kosovës!”, ka shkruar Haxhiu.

Pos saj, edhe anëtarja tjetër e partisë, Dejona Mihali, ka mohuar të ketë votuar kundër iniciativës, e për këtë ka thënë se Dardan Molliqaj e ka pasur të lehtë ta vërtetojë, vetëm nëpërmjet një telefonate.

“Një ditë do të bëhet më mirë për Lëvizjen e me shumë punë edhe për Kosovën. Unë do të qëndroj sa të kem frymë në krahun e Lëvizjes dhe të Kosovës”, ka shkruar Mihali.

Së fundi, nga pozita e delegatit të Këshillit të Përgjithshëm në Vetëvendosje, duke qenë në Burg të Dubravës, ka dhënë dorëheqje Frashër Krasniqi.

Në një letër të dërguar nga burgu, Krasniqi flet për raportet me Albin Kurtin, madje kujton një rast kur ky i fundit e kishte quajtur idiot.

“Nuk pendohem as për momentet e mosvlerësimit apo nënvlerësimit, sepse nuk ishte vlerësimi personal ai për të cilin luftonim. As për momentet e këqija si ai kur sa isha drejtues i Sekretariatit për Media, Albin Kurti më dërgoi e-mail, ku më quajti ‘idiot’, vetëm ngase në faqen e Lëvizjes ia publikova, për të mirën e tij, një foto me familjen e vet, të cilën megjithatë, më vonë ai vetë e përdori për fushatë elektorale”, ka shkruar ai.