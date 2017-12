Kronikë e KTV-së për nënshkrimin e Marrëveshjes “Kosova e Re”

Qeveria e Kosovës ka nënshkruar edhe zyrtarisht marrëveshjen me kompaninë amerikane “Contour Global”, për nisjen e investimeve në ndërtimin e Termocentralit “Kosova e Re”, raporton KTV.

Zyrtarët e lartë të vendit kanë treguar rëndësinë që e ka ky investim dhe lidhjet strategjike me SHBA-në. Drejtuesit e kompanisë amerikane kanë thënë se brenda këtij vitit do të vendosin gurë-themelin e termocentralit, ndërsa dinamika e punimeve do të rritet vitin që vjen.

Zyrtarët e institucioneve kanë premtuar se shumë shpejt e gjithë kontrata do të jetë publike.

Pas mbi 15 vjet stërzgjatje, finalizohet më në fund kontrata për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë.

Mirëpo, jo gjithçka shkoi si duhet.

Një problem, për të cilin zyrtarët qeveritarë nuk treguan se për çka bëhej fjalë, la mysafirët rreth një orë duke pritur në sallën, ku planifikohej të nënshkruhej marrëveshja.

Në stres të madh e shpeshherë edhe nervozë, drejtuesit kryesorë të shtetit e konsideruan këtë projekt shumë të rëndësishëm për pavarësinë energjetike të Kosovës.

Ndërsa, kryeministri Haradinaj nuk ka folur fare për këtë çështje, por vetëm ka thënë se i pret punë e madhe që të ecin përpara me këtë projekt.

Ambasadori amerikan ka premtuar mbështetje të vazhdueshme për rritjen e zhvillimit ekonomik të Kosovës.

“Termocentralet e Kosovës së tanishme janë të vjetra dhe jo aq të sigurta, dhe zëvendësimi i Kosovës A është i rëndësishëm për sigurinë energjetike, sepse kjo siguri ka qenë pengesë e madhe për rritjen ekonomike të Kosovës, sepse ka kushtuar 300 milionë euro në vit. Përveç kësaj, e keni parë te monitoruesi i cilësisë së ajrit në ambasadën tonë që ka shumë ditë që cilësia e ajrit është shumë e dëmshme për t’u thithur. Kjo e arritur tregon se Kosova është e gatshme për investime të mëdha nga e gjithë bota. Unë ju siguroj se Shtetet e Bashkuara do t’ju mbështesin, siç kemi bërë prej ngjizjes së këtij projekti para mbi 15 vjetësh.”

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, ka thënë se vitet në vijim do t’i rrisin parashikimet për rritje ekonomike, bashkë me punësim të madh në këtë projekt.

Përderisa drejtori i kompanisë “Contour Global” ka përmendur presionet e shumta për të hequr dorë nga projekti në fjalë.

“Dua t’ju ftoj në ceremoninë e vënies së gurë-themelit që do të ndodhë këtë vit. Ne jemi përfshirë në këtë projekt që 8 vjet dhe kemi punuar krahas një rritjeje, duke i kundërshtuar shumë njerëz që kanë dashur që ky projekt të mos ndodhë. Kemi luftuar me njerëz në shumë kryeqytete botërore, kemi luftuar me njerëz në institucione madhore dhe kemi ardhur deri te ky moment tani kur projekti duhet të ndërtohet.”

Në këtë ceremoni është parë edhe një afërsi mes dy ish-miqve të vjetër që i ndau politika.

Termocentrali pritet të jetë i gatshëm për prodhim të rreth 500 megavatëve energji në vitin 2023 dhe ku do të investohen 1.3 miliard euro, kur edhe pritet të mbyllet Kosova A.

I njëjti termocentral, pas 20 vjetësh, do të jetë në pronësi të shtetit.