Kronikë e KTV-së për protesta kundër shtrenjtimit të rrymës

Duke hedhur thëngjill para Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, ky grup qytetarësh ia kujtoi qeverisë faktin se pavarësisht që flenë mbi thëngjill, detyrohen të paguajmë kosto të lartë të energjisë, raporton KTV.

Nën moton “Asnjë cent më shtrenjtë”, nëpërmjet këtij aksioni simbolik u kundërshtua shtrenjtimi i paralajmëruar i energjisë elektrike. Organizatorët thanë se qytetarët janë viktima të ndotjes që shkaktojnë termocentralet andaj, sipas tyre, kjo është edhe arsyeja pse qytetarët do të duhej të paguanin më pak.

Aksioni i ka paraprirë protestës së paralajmëruar për ditën e mërkurë e cila do të nisë para zyrave qendrore të KEDS-it në Prishtinë, duke filluar nga ora 12:00 për të vazhduar drejt Qeverisë dhe Kuvendit. Ulja e prodhimit në korporatën Energjetike të Kosovës në mungesë të thëngjillit dhe importet me çmime të larta do të ndikojnë direkt në rritjen e tarifave të energjisë. Këtë e ka konfirmuar kryesuesi i ZRRE-së Arsim Janova, i cili ka thënë se nëse vazhdon një situatë e tillë, gjithsesi se do të rritet çmimi i energjisë. Paralajmërimet për shtrenjtimin e energjisë elektrike kanë nxitur pakënaqësi te qytetarët, të cilët po e kundërshtojnë një gjë të tillë.