PZAP vendos nesër për Istogun e Kllokotin, shumë dënime për shkelësit e heshtjes

Subjektet politike nuk i kanë respektuar rregullat e fushatës zgjedhore as në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit.

Partitë garuese në 19 komunat që i janë nënshtruar balotazhit kanë thyer heshtjen zgjedhore.

Kandidatët për kryetar apo kandidatët mbështetës për balotazh sipas kryesuesit të sekretariatit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, është vërtetuar se kanë bërë shkelje në ditën e heshtjes zgjedhore të caktuar me ligj si dhe në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve.

Shumë e gjoba të shqiptuara kanë arritur vlerën e 37 mijë e 900 euro.

“Shuma e gjobave sa i përket balotazhit apo rundit të dytë të zgjedhjeve të 22 tetorit është si në vijim: shuma totale është 37 mijë e 900 euro, këto gjoba janë shqiptuar ndaj subjekteve politike AAK me 2 mijë e 500 euro, Alternativa 2 mijë e 500 euro, LDK 7 mijë e 800 euro, LVV 16 mijë e 300 euro dhe PDK 8 mijë e 800 euro”

Deri më tani asnjëra nga subjektet politike nuk i ka paguar ato.

Ndërsa sa i përket rundit të parë të zgjedhjeve, gjobat e shqiptuara nga PZAP nuk i ka paguar fare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alternativa për Kosovë, PDK-ja i ka paguar pjesërisht. Ndërsa subjektet e tjera politike e kanë shlyer këtë borxh.

Në rundin e parë shuma e gjobave ndaj parregullsive në fushatë zgjedhore pati arritur në 219.000 euro.

E për ankesat e dorëzuara në PZAP nga LDK-ja për Istog e Lista Serbe për Kllokot, vendimi pritet të merret gjatë së hënës.

“Janë dy ankesa që kanë të bëjnë me votimin me postë që i ka paraqitur Lidhja Demokratike e Kosovës për Istog dhe ka paraqitur Lista Serbe për Kllokot dhe krejtësisht për votimin me postë, kështu që janë në procedurë të shqyrtimit dhe paneli brenda afatit ligjor prej 72 orëve prej momentit kur janë dorëzuar këto ankesa do të marrë vendimin”.

Desku ka thënë se janë edhe rreth 4 apo 5 ankesa të tjera të cilat janë dorëzuar nga kandidatët për asamble të cilët pas rinumërimit të kutive kanë humbur mundësinë e të qenit pjesë e asamblesë.