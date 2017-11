Krejt çka ndodhi sot rreth kryegjyqtarit të dorëhequr të EULEX-it, Malcolm Simmons

Misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, ka marrë një tjetër goditje të rëndë, pas rastit të prokurores Maria Bamieh.

Tani ish-kryetari i Gjyqtarëve të EULEX-it, Malcolm Simmons, me akuza për korrupsion brenda misionit ka bërë të ditur dorëheqjen e tij. Një prej gjyqtarëve të parë të misionit, i avancuar në pozitën aktuale në vitin 2014, të përditshmes franceze “Le Monde” i ka thënë se ka presion të vazhdueshëm mbi gjyqtarët.

“Javëve të fundit kam raportuar disa raste korrupsioni brenda misioni. Në veçanti, kam ngritur çështjen e hakimit të e-mailit tim privat nga një gjyqtar tjetër i EULEX-it. Kam kërkuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Britanisë dhe BE-ja që rastin ta referojnë në polici, por që të dyja kanë refuzuar të më mbështesin”, ka thënë Simmons.

Ky gjyqtar, që ishte në panel për rastin Drenica, i kishte kërkuar Simmons që në panel të caktohej edhe një gjyqtare me të cilën ishte në lidhje sepse kishte thënë se donin të kalonin më shumë kohë bashkë. Kjo, ishte në kundërshtim me procedurën normale thekson Simmons.

KohaVisioni ka raportuar gjatë vitit të kaluar pikërisht për dyshimet se paneli në rastin Drenica ishte caktuar kundërligjshëm, kurse më vonë EULEX-i kishte refuzuar që Simmons të dëshmojë në Supreme për këtë.

Gjyqtari britanik gjithashtu ka përmendur edhe rastin e Fatmir Limajt, dënimi i të cilit ka thënë se kërkohej me çdo kusht. EULEX-i, sipas Simmons, pavarësisht se i kishte raportuar, nuk ishte i interesuar të merrej me rastin e gjyqtarit amerikan Robert Carolan, e as me një tjetër gjyqtar që po vepronte ngjashëm si ai: merrte pagë e mëditje pa ardhur fare në Kosovë.

EULEX-i, ka njoftuar se është duke i hetuar pretendimet e gjyqtarit britanik por me fillim të njoftimit për akuzat që Simmons i ka bërë në drejtim të tyre, misioni ka thënë se në fakt po hetohet edhe vet Simmons për disa pretendime të rënda ndaj tij, pa sqaruar ato. Gjatë ditës, edhe zëdhënësja e Federica Mogherinit, ka konfirmuar se hetimet janë duke u zhvilluar, dhe se disa prej të gjeturave po shqyrtohen nga bordi disiplinor.