Krejt çka ndodhi në marshin protestues “Drejtësi për Astritin”

Lëvizja Vetëvendosje i ka dhënë afat tre muaj Qeverisë së Kosovës që të lejojë hetim ndërkombëtar për vdekjen e aktivistit të kësaj partie Astrit Dehari.

Në protestën e organizuar në njëvjetorin e vdekjes së Deharit, Vetëvendosje ka kërkuar gjithashtu shkarkimin e zyrtarëve shtetërorë, që sipas këtij subjekti, janë përgjegjës për vdekjen e aktivistit të tyre.

Disa aktivistë të Vetëvendosjes, derisa vendosën pankartën me kërkesat e tyre, hodhën shishe me ngjyrë dhe mjete të forta në drejtim të ndërtesës së Qeverisë ku edhe u thyen disa nga xhamat.

Në anën tjetër, kryeministri Ramush Haradinaj është zotuar se Qeveria do të bëjë gjithçka që ky rast të ndriçohet.

“Qeveria e Kosovës me kapacitetet e saj, do të bëjë gjithçka që ky rast të ndriçohet. Çdo kërkesë e familjes Dehari do të realizohet. Drejtësia për Astritin do të ndodhë!”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

Ndërkohë Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të dyshimtë se kanë hedhur ngjyrë dhe mjete të forta në drejtim të ndërtesës së Qeverisë.

“Përkundër krijimit të rrethanave të përshtatshme për shprehje të pakënaqësisë për pjesëmarrësit në protestë, disa prej tyre kanë shfaqur agresivitet të theksuar dhe sjellje të dhunshme të manifestuara me hedhjen e mjeteve të forta dhe atyre me ngjyrë në drejtim të objektit të qeverisë. Për pasojë janë shkaktuar dëmtime të theksuara në objektin e qeverisë si thyerje xhamash dhe dëmtim dritaresh me ngjyrë”, thuhet në komunikatë për media të Policisë.