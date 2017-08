Detaje të KTV-së nga seanca gjyqësore kundër aktivistëve të Vetëvendosjes

Nisja e shqyrtimit kryesor ndaj 4 aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje, ua ka sjellë lirimin nga paraburgimi e arrestit shtëpiak, pas rreth 1 viti. Gjykata e ka miratuar kërkesën e mbrojtjes dhe kështu ata do të mbrohen në liri, tani gjatë shqyrtimit kryesor, raporton KTV .

Gjykatën Themelore të Prishtinës, seanca ka nisur me lexim të aktakuzës, deklarim të të pandehurve dhe fjalët hyrëse. Sipas Prokurorisë, të pandehurit që nga mesi i korrikut kanë planifikuar sulmin ndaj Kuvendit, me qëllim të frikësimit të përgjithshëm të popullsisë në mënyrë që të pengohet ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi.

Ai nuk ka sqaruar se cili nga të pandehurit ka qenë sulmuesi e as kush ka ikur me motoçikletë nga vendi i ngjarjes. Asnjë prej të akuzuarve nuk i ka pranuar akuzat. Në pjesën e dytë të seancës, është vazhduar me dëshmitarët, Eset Ramadani dhe Naser Mustafa. Kryetari i trupit gjykues ka vendosur që dëshmia e tyre të dëgjohet pa prezencë të publikut e mediave.