Albanologët e botës shprehin admirimin për Kosovën dhe gjuhën shqipe

Danica Arvramoviq, 25-vjeçare, është studente e Degës së Albanologjisë në Universitetin e Beogradit. Këto ditë në Prishtinë ajo po ndjek kurset e gjuhës shqipe në kuadër të seminarit për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare.

Kosovën e sheh si një vend potencial ku do të kishte jetuar me dëshirë, derisa thotë se shqipja është një gjuhë së cilës nuk mund t’i gjendet simotër. Por si i sheh ajo raportet mes Kosovës e Serbisë? Nga Bullgaria, për t’i ndjekur ligjëratat ka ardhur edhe një studente tjetër, e cila thotë se Kosova ka ndryshuar shumë që nga viti 2005, hera e fundit kur ka qëndruar këtu. Do të jetonte me shumë qejf në Kosovë, nëse do të gjente një punë.

Entuziast me frymën prishtinase këto ditë është edhe Besim Alili, shqiptar që jeton në Vjenë të Austrisë. Gjatë kësaj kohe, Besimi tregon se ka njohur njerëz nga anë të ndryshme të botës, të cilët e flasin rrjedhshëm gjuhën shqipe.

Studentët që po vijojnë këto kurse të gjuhës shqipe sivjet janë nga Serbia, Bullgaria, Polonia, e vende të tjera. Ata janë vendosur në konviktin nr shtatë të Universitetit të Prishtinës. Kursi i tyre do të zgjasë deri më datën 26 gusht.