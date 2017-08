Kabineti kompletuar i Mustafës pa fuqi për marrje vendimesh të rëndësishme

Kryeministri në detyrë, Isa Mustafa, ka kompletuar sërish kabinetin e tij në detyrë, por vendime të rëndësishme aty nuk mund të merren pa u krijuar Kuvendi i Kosovës. Shoqëria civile thotë se mungesa e një qeverie funksionale po i sjell shumë humbje Kosovës, raporton KTV .

Miliona euro Kosova humbi nga mungesa e institucioneve e nuk dihet edhe sa të tilla do të humbin derisa të formohet qeveria e re.

Shoqëria civile ka ngritur shqetësimin, duke thënë se pikërisht zvarritja e krijimit të institucioneve të reja do të largojë investitorët e huaj e humbjet për shtetin veçse do të rriten.

Arton Demhasaj nga organizata “Çohu” thotë se kur një investitor i huaj sheh këtë jostabilitet në Kosovë, atëherë nuk ka siguri të investojë në vendin tonë.

Ndërkohë, Isuf Zejna nga Demokracia Plus thotë se mosrishikimi i buxhetit, që do të duhej të bëhej në qershor, do të reflektojë në performancë të keqe të ministrive e sidomos të komunave e do të rritë numrin e gjetjeve nga auditori.

Ai ka shprehur shqetësimin se pikërisht kjo periudhë do të shfrytëzohet nëpër komuna për zgjedhjet lokale e ku mund të bëhet edhe keqpërdorimi i buxhetit, prandaj ka kërkuar vëmendjen e organeve kompetente.

Sipas Zejnës, ministrat në ikje, duke e ditur që veç edhe pak kohë do të jenë në ato pozita, nuk kanë as motiv për punë, derisa më shumë janë të përqendruar në punët që lidhen me partinë e që janë politike.

Sikurse Zejna edhe Demhasaj ka kritikuar vendimin e kryeministrit në detyrë për të emëruar ministra të rinj në detyrë, duke thënë se vetëm e kanë rënduar buxhetin e shtetit.

Si shembull se një ministri mund të funksionojë edhe me zëvendësministër e kanë marrë atë të Pushtetit Lokal, e cila për kohë të gjatë ka funksionuar me zëvendësministrin Bajram Gecaj.

KTV-ja ka provuar të marrë një qëndrim nga zyrtarë qeveritarë, por asnjë nuk i është përgjigjur interesimit të televizionit.