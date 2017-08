Kërkohet zgjidhje e shpejtë për krizën alarmante në KEK

Nën organizimin e Sindikatës së Re, një numër i madh i punëtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës, kanë mbajtur protestë me kërkesën që Qeveria të arrijë të shpronësojë tokat në Shipitullë e Hade dhe të mos ndërpritet prodhimi i energjisë elektrike, raporton KTV.

Të nisur nga sheshi “Zahir Pajaziti”, deri tek sheshi “Skënderbeu” përballë ndërtesës së Qeverisë, punëtorët e KEK kanë mbajtur në duar parullat “Qeveri këndellu. Kosova nuk bën pa dritë”, si dhe “Fajtorët për gjendjen në KEK të dalin para drejtësisë”.

Rafet Osmani, kryetar i Sindikatës, ka deklaruar se asnjëra qeveri nuk ka pasur vullnetin dhe fuqinë për stabilizimin e gjendjes së KEK-ut dhe mihjet që po rrezikojnë të mbyllen, do t’ua rrezikojnë edhe punën e rreth 5 mijë punëtorëve të KEK.

“Nëse do të bëhej shpronësimi me kohë, kjo gjendje nuk do të ekzistonte, andaj me këtë protestë po e sensibilizojmë gjithë opinion se kriza në KEK është alarmante. Ndonëse menduam se pas luftës plaçkitjet dhe dhuna shkuan bashkë me okupatorin, tash po na del që institucionet tona po manipulojnë me këtë gjigant të madh energjetik”, tha Osmani.

Edhe përfaqësuesi ligjor i Sindikatës së Re të KEK-ut, është shprehur se përfaqësuesit institucionalë duhet të gjejnë zgjidhje dhe të mos dëmtohet ekonomia e shumë familjeve.