Skenarët e 3 gushtit: Votimi i fshehtë e në një ditë për Kuvend e Qeveri

Edhe tri ditë, Kuvendi do të mblidhet për seancën konstituive, ndërkohë në të dyja anët deklarimet se kush do të triumfojë e kush do të jetë humbës, janë rritur.

Lideri i Nismës, që është në koalicion me PDK-në, Fatmir Limaj, i regjistruar si deputet, ka thënë se të enjten do të konstituohet Kuvendi, e më pas do t’i hapet rrugë krijimit të Qeverisë.

Ka lënë të hapur mundësinë që edhe krijimi i Qeverisë të ndodhë në të njëjtën ditë.

Por, Pal Lekaj i AAK-së ka thënë se votimi për Qeverinë do të bëhet një ditë tjetër.

Ndërsa bashkëpartiaku i Lekajt, deputeti Rasim Selmanaj në një komunikim me KTV-në ka lënë të hapur mundësinë edhe për votim të fshehtë.

Ndërkohë, kandidati për kryeministër nga “Vetëvendosje”, Albin Kurti, përmes një shkrimi në “Facebook”, ka treguar arsyen se pse “Vetëvendosje” duhet ta marrë pushtetin.

Ai ka thënë se fitorja në politikën kosovare është keqkuptuar, duke u degraduar në fitore elektorale.

Nga ky pushtet janë zbrazur kuletat e qytetarëve e janë mbushur kontot e pushtetarëve, privatizuesve e haraçxhinjve, ka shkruar Kurti.

“Pushteti në Kosovë ka ndarë e përçarë popullin, kurse i ka bashkuar të korruptuarit e kriminelët. Ne do t’ia shërojmë plagët popullit, që ia kanë shkaktuar qeveritë njëra pas tjetrës. Për këtë gjë kemi edhe vullnet, edhe program, por edhe guxim e dije. Qeveria e “Vetëvendosjes”, me zemër e mendje, do t'i bashkojë qytetarët. Gënjeshtrat kanë ardhur dhe ende vijnë prej lart. E vërteta vjen prej poshtë, prej popullit, siç erdhi më 11 qershor. Dhe, kjo e vërtetë bën të mundur që ne të marrim pushtetin e ta transformojmë atë, të vijë zhvillimi e drejtësia. Për ata që sollën prapambetje dhe padrejtësi, fitorja jonë sjell mundësinë që të shfryhen duke ofenduar, deri sa t'u vijë thirrja prej gjykatave.”

Ndërkohë, ka vazhduar në Kuvend regjistrimi i deputetëve, atyre që nuk ishin regjistruar përgjatë tri ditëve të javës së shkuar, derisa deputetët janë ftuar tashmë edhe zyrtarisht për seancën e 3 gushtit.