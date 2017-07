Krejt çka ndodhi sot në Kuvendin e Kosovës

Ish-kreu i Kuvendit e kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, ka zgjedhur që herët e pa praninë e mediave të regjistrohet si deputet i Kuvendit të Kosovës.

Po shpreson për një mandat të mbarë për Kuvendin e fillim të suksesshëm për Kosovën. Por, nëse Veseli do të vendosë të rikandidojë për kryetar të Kuvendit, ai do ta ketë të vështirë zgjedhjen nëse të gjitha partitë do ta mbajnë fjalën kundër Veselit kryeparlamentar, transmeton KTV.

Vetëvendosje ka ripërsëritur qëndrimin se nëse Veseli do të jetë kandidati në seancën e 3 gushtit, ata nuk do ta votojnë.

Edhe LDK-ja thotë se qëndrimi nuk do të ndryshojë dhe nuk do të votojnë Kadri Veselin për kryetar të Kuvendit dhe as Ramush Haradinajn për kryeministër.

Ish-kryetari i grupit parlamentar të LDK-së, Ismet Beqiri, nuk ka dashur të paragjykojë seancën e 3 gushtit.

Islam Pacolli i AKR-së ka thënë se janë unikë dhe se veprimet do të shihen më tre gusht.

Kushte ka edhe komuniteti boshnjak. Deputetja e këtij komuniteti nuk ka përmendur nëse do të votojnë ose jo për PAN-in.

“Sa i përket subjektit tonë politik, ne kemi kërkesat tona e ato janë: punësime të komunitetit tonë në institucionet publike të Kosovës, procesi i decentralizimit të Komunës së Reçanit dhe investime kapitale në pjesët ku jetojnë boshnjakët”, ka thënë deputet Emilija Rexhepi.

Për tri ditë janë regjistruar 112 deputetë, ndërkohë ata që nuk janë regjistruar sipas njoftimit të Kuvendit mund ta bëjnë edhe në ditët në vijim.