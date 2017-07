PAN-i shpreson në votat e Listës Serbe, kjo ende s’ka vendos për kë të votojë

Shumë miqësisht është përshëndetur nënkryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj, me deputetët e Listës Serbe të zgjedhur edhe për një mandat në Kuvend. Por, partia e Hoxhajt nuk e ka të sigurt votën e tyre.

Pasi u regjistrua si deputet i legjislaturës së gjashtë, Hoxhaj u shpreh i sigurt se koalicioni PAN do t’i ketë votat për ta zgjedhur kreparlamentarin më 3 gusht, si dhe Qeverinë e re, raporton KTV.

Tha se si të mandatuar për të zhvilluar takime, Kadri Veseli e Ramush Haradinaj kanë zhvilluar takime me të gjithë, përfshirë edhe komunitetet dhe beson se Lista do t’i mbështesë ata.

Por, Lista Serbe mohon të jenë takuar me përfaqësuesit shqiptarë gjatë kësaj periudhe.

Sasha Milosavleviq, që është regjistruar deputet i Kuvendit me letërnjoftim të Kosovës, tha se ende nuk kanë vendosur se kë do ta mbështesin.

“Për kolegët tjerë nuk e di, por unë jam regjistruar me letërnjoftim të Kosovës. Më 3 gusht do të jemi këtu në seancë. Ende s’kemi kurrfarë vendimi, por ndërkohë do të negociojmë nëse do të votojmë kryeparlamentarin. Por, tash për tash, nuk jemi takuar me askënd dhe nuk është që kemi ndonjë kusht. Më shumë detaje do të dimë ndërkohë, e me këtë rast do të flasim edhe për kushtet tona. Roli i Beogradit është i natyrshëm, sepse ne jemi deputetë të komunitetit serb dhe natyrisht se konsultohemi me Beogradin.”

Derisa, Lista Serbe lë mundësinë e negocimit, për koalicionin LAA gjithçka është përfundimtare.

Ata nuk ndryshojnë qëndrim dhe nuk do ta votojnë Kadri Veselin e Ramush Haradinajn.

Madje, deputeti i LDK-së, Naser Rugova, emri i të cilit është lakuar qysh prej kur u certifikua si deputet se do ta votojë PAN-in, ka thënë se ai do të veprojë sipas vendimeve të partisë.

Deputetët e zgjedhur do ta kenë në dispozicion edhe të premten që të regjistrohen si ligjvënës të legjislaturës së gjashtë.