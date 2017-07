Hoti: Askush që ka probleme me ligjin s’mund të pajiset me leje për armë

Drejtori i Departamentit për Siguri Publike në MPB, Mensur Hoti, komentoi deklaratat e ish-Zv/Ministrit të Brendshëm, Nehat Thaçi për dallaveret në Drejtorinë për Siguri Publike në MPB.

Hoti, në emisionin “Puls” të KTV-së, thotë se kjo deklaratë ishte e papërgjegjshme ndërsa manipulimet dhe dallaveret në këtë Drejtori i quajti të pavërteta.

“Ne me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit ndajmë një hapësirë pothuajse të përbashkët, jemi në një oborr, por në rast se Z. Mustafa ka pas informacione, është dashur të lajmërohen organet ndjekëse. Unë ju garantoj se çdo person i cili ka problem të hapur me ligjin, nuk mund të pajiset me leje për armë. Unë nuk e di pse i ka thënë këto, edhe pse ka mundur të bisedojë me mua për këto shqetësime eventuale”, deklaroi Hoti.