Të vjetrit që lanë Kuvendin e të rinjtë që po hynë në “tempullin e demokracisë”

Në Kuvendin e Kosovës po hyjnë shumë figura të reja politike, derisa shumë të tjerë kanë arritur të rikthehen në ulëset që kanë pasur.

Më së shumti vende ka arritur të fitojë Vetëvendosje.

PDK-ja dhe LDK-ja do t’i kenë nga 23, AAK-ja 10, Nisma 6, AKR-ja 4 e Alternativa 2 deputetë. Lista serbe do t’i ketë 9 deputetë, pjesa tjetër u takon komuniteteve të tjera.

Më i votuari në këto zgjedhje është prijësi i listës nga Vetëvendosje Albin Kurti me 143 mijë e 642 vota, i dyti renditet Kadri Veseli me 129 mijë e 818 vota, i treti Avdullah Hoti me 115 mijë e 658 vota, i katërti Ramush Haradinaj me 101 mijë e 994 vota, i pesti në top 10-shen më të votuar renditet kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti me 76 mijë e 20 vota, Vjosa Osmani mbetet femra më e votuar e gjashta në top dhjetëshe me 64 mijë e 131 vota.