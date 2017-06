“Pjesa qendrore e betimit tim si kryeministre është Kosova pjesë e Serbisë”

Gruaja e cila bëri që mediat botërore të shkruajnë mirë për Serbinë, e nominuara e presidentit Aleksandër Vuçiq për kryeministre, Ana Brnabiq, ka folur për herë të parë në një intervistë pas nominimit të saj dhe për raportin që do të ndërtojë me Kosovën.

Ajo për televizionin Pink ka thënë se qeveria të cilën do ta udhëheqë ajo do të jetë vazhdimësi e çdo gjëje që bëri edhe qeveria e Vuçiqit.

Dhe këtu natyrisht nënkuptohet se qëndrimi i Serbisë ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë. Para kësaj interviste, qëndrimi i Brnabiqit rreth Kosovës nuk ishte i qartë.

Duke folur për politikën e jashtme të qeverisë së saj, ajo përmendi lidhje të mira me Kinën, Emiratet e Bashkuara, raportin tradicionalisht të mirë me Rusinë dhe përmirësimin e atyre me SHBA-në, por tha shumë qartë se sa i përket Kosovës, politika do të mbetet ajo që ishte në qeverinë paraprake.