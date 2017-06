Brnabiq: Qëndrimi i Serbisë ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë

Mandatarja për formimin e Qeverisë së Serbisë Ana Brnabiq, duke folur për programin e Qeverisë që pritet ta udhëheqë, ka thënë se qëndrimi i Serbisë ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë, transmeton Koha.net.

“Betimi që e kemi bërë vlen edhe tani – do ta ruajmë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit tonë”, ka thënë ajo për tv pink duke folur rreth qëndrimit të Qeverisë së saj ndaj Kosovës.

Brnabiq ka thënë se Qeveria e saj do të vazhdojë të mbajë marrëdhënie të mira me Rusinë e me Kinën dhe do të jetë e përkushtuar për të vazhduar rrugën europiane.