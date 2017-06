Rinumërimi i votave kryhet edhe dy ditë, përgatitjet për lokalet kanë nisur

Qendrës së Numërimit dhe Rezultateve do t’i duhen edhe së paku dy ditë kohë deri në përfundim të rinumërimit të 425 kutive të votimit, në të cilat u gjet se ka pasur parregullsi.

Përfundimi i numërimit të tyre do t’i hapë rrugë pastaj edhe numërimit të votave me kusht, atyre me postë si dhe atyre të personave me nevoja të veçanta.

përfundimit të këtyre numërimeve, do të dihet edhe rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 11 qershorit.

Krahas kësaj, KQZ-ja ka nisur menjëherë përgatitjet për zgjedhjet lokale.

Rinumërimi i afër 20 për qind të kutive të votimit u bë për shkak se në disa vendvotime numri i votave të deputetëve dhe prijësve të listave nuk u përputh me ato të partive politike.

Krejt këto parregullsi mund të jenë shkaktuar edhe nga interesat e caktuara të subjekteve politike, vlerësuan vëzhguesit e zgjedhjeve.