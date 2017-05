Demokracia në Veprim me dy mijë vëzhgues

Tashmë kur është afruar afati i fundit për dorëzimin e listave të subjekteve politike për deputetët e legjislaturës së ardhshme, janë shtuar edhe zërat që në to të mos përfshihen personat me të kaluar të dyshimtë, transmeton KTV.

Me qëllim të vetëdijesimit të votuesve, që me votën e tyre të mos ua japin edhe një mundësi atyre, të cilët nuk do t’i përfaqësojnë denjësisht, Demokracia në Veprim ka lansuar fushatën #AsUne# nuk do të votoj për kandidatë të korruptuar”. Po ashtu, ky koalicion i ka bërë të gjitha përgatitjet për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakohshme të 11 qershorit, me ç’rast do të angazhohen mbi 2000 mijë vëzhgues.