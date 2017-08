Duan të na bëjnë qytetarë me barkun plotë, por shqiptarë me kokën bosh!

Në zgjedhjet e ardhshme vendore që do mbahen në Maqedoni, do bëhet edhe më i dukshëm projekti me koncept ‘qytetarë’ i LSDM’së, e që ka për qëllim nxjerrjen jashtë loje të partive shqiptare! Edhe atë, ose duke kandiduar shqiptarët e saj për kryetar e për anëtarë të këshillave komunal, ose duke ua imponuar partive shqiptare kandidatët që do i përkrahë me votuesit e saj shqiptarë.

Shkurt, shqiptarët e Maqedonisë janë duke shkuar rrugës drejtë së kaluarës socialiste, kur beteja politike brendashqiptare zhvillohej mes shqiptarëve ‘të mirë’ që i donte sunduesi dhe shqiptarëve të ‘pandershëm’, që i luftonte regjimi. Andaj, nuk do jetë befasuese nëse në këto zgjedhje vendore – edhe mes partiakëve të së njëjtës parti shqiptare – të nis beteja mes atyre që kanë përkrahjen e LSDM’së dhe atyre që nuk janë të përshtatshëm për partitë maqedonase.

Kështu që këto zgjedhje vendore do mund ta thellojnë hendekun mes shqiptarëve të ‘përparuar’ të partive maqedonase, të cilët për dallim nga të ‘prapambeturit’, nuk do merren me çështje ‘nacionalromantike’, që nuk të sjellin as bukë as ujë, por me rritjen e standardit jetësorë. Me çka edhe do mund të bëhemi popull me barkun plotë, por me kokën bosh. Të atillë siç na kanë dashur të gjithë sunduesit.

Të merremi vesh: e ardhmja e shqiptarëve të Maqedonisë është integrimi i tyre në shtetin ku jetojnë, por duke u integruar në të ashtu si edhe bashkëqytetarët e tyre maqedonas – jo si ‘qytetarë’, por si shqiptarë. Dhe duke e kuptuar se është a pamundur të integrohesh si qytetarë në një Maqedoni, që interes të vetmin shtetëror ka afirmimin e etnitetit maqedonas.

Me çka del se këtë shtet e përbëjnë ‘qytetarët’ që jetojnë në të dhe populli maqedonas të cilit i takon ai. Dhe se bëhet fjalë për shtet që investon që jomaqedonasit të bëhen ‘qytetarë’, por në ndërkohë, duke pasur qëllim parësor vetëm forcimin e boshtit kurrizor etnik maqedonas.

Po pra, zgjedhjet e ardhshme vendore, do e dëshmojnë pjekurinë politike të neve shqiptarëve të këtij shteti dhe do shihet qartë ajo që është dashur ta shihnim qëmoti: se Maqedonia është shtet i ndërtuar mbrapshtë, edhe atë jo vetëm shkaku i marrëdhënieve etnike, por pse atë e ka drejtuar dhe është duke e sunduar ‘nëntoka politike’ dhe koalicioni i ‘krimit shumetnik. E ky “shtetsundim’ ka një të veçantë: pushtetmbajtësit maqedonas i kontrollojnë edhe banditët e kriminelët shqiptarë, të strehuar edhe nëpër partitë tona, ndërkaq partitë shqiptare nuk kanë kontroll as mbi vetveten.

Në këto zgjedhje vendore pra, do bëhet edhe më e ashpër lufta mes shqiptarëve të partive maqedonase dhe atyre që e kundërshtojnë konceptin ‘qytetarë’ të LSDM’së. Kështu që ata që deri dje e kritikonin regjimin DPMNE-BDI, e që shumë qarqe shqiptare i quanin shërbëtorë të LSDM’së maqedonase, tani do i njollosin si shërbëtorë të VMRO-DPMNE’së’.

Por në ndërkohë do ndodh edhe diçka e mirë: do shihet qartë se kush cilës partie maqedonase i ka shërbyer dhe është duke i shkërbyer, njësoj siç do shihet qartë se edhe LSDM’ja është duke qeverisur sipas logjikës se, burrështetasi i korruptuar maqedonas e dëmton shtetin, por krimineli shqiptarë që i lufton shqiptarët ‘e padëgjueshëm’ është i përdorshëm për pushtetin. Pra do shihet qartë se kur jemi në pyetje ne shqiptarët, edhe LSDM’ja gjithmonë e ka përdorur dhe do e përdorë metodën e njohur: nxiti të merren me vetveten dhe ta luftojnë njëri tjetrin!

Por ku ta dish, mbase ne shqiptarët e Maqedonisë jemi dhënë së tepërmi pas ‘ngrënies e pijes’ andaj edhe nuk e shohim as atë që duket qartë: se antishqiptarinë e VMRO-DPMNE’së, më së miri e ka materializuar LSDM’ja maqedonase, duke u treguar parti me koncept ‘qytetarë’ dhe kinse proshqiptare, e duke qenë në thelb thuajse po aq albanofobe sa edhe DPMNE’ja!

Gjë që dëshmon se partitë maqedonase i ka sjellë në pushtet, o antishqiptaria e sinqertë, që ua ka garantuar votën nacionaliste maqedonase, o proshqiptaria e rrejshme, që ua ka sjellë edhe votën e shqiptarëve! Pra sunduesit maqedonas kanë pasur krah vetes, ose vasalët e ndonjë partie shqiptare, ose shqiptarët ‘mendjehapur’, që janë anëtarësuar në të dhe e kanë përkrahur konceptin ‘qytetarë’ të LSDM’së?! Dhe duhet qenë i drejtë: për këtë nuk janë fajtore partitë maqedonase, por ato shqiptare, që nuk u treguan të afta ta mbrojnë shqiptarin nga regjimi, por nëpërmjet ‘muskulozëve e komandantëve’ të vet, e mbronin sunduesin nga shqiptarët.

Me çka shqiptarët fillua më shumë t’u besojnë partive maqedonase, se sa atyre shqiptare dhe, që i çoi partitë maqedonase të besojnë se ata që mund t’i kontrollojnë shqiptarët e Maqedonisë janë ose vasalët partiak mirë të paguar, ose muskulozët e ‘komandantët’ e mëhallës, që mund t’i dhunojnë e kërcënojnë votuesit, por për të cilët nuk do vlejë ligji.

