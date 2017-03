10 faqet më të vizituara në botë

Lundrimi në internet është bërë pjesë e pandashme e përditshmërisë në kohët e sotme, por edhe një mjet përfitimi për ata që ekspozohen në rrjetin ndërkombëtar me bizneset, shërbime apo produkte. Por cilat janë faqet më të vizituara dhe të klikuara të botës?

Sipas një studimi të bërë nga “World Economic Forum”, bazuar mbi burime të “Alexa” dhe “Amazon”, 10 faqet më të vizituara, të kategorizuara nga shikimet dhe koha e qëndrimit në faqe, lidhjet me to dhe kërkimet në to, do t’iu lënë të habitur, ndoshta sepse mes tyre janë edhe nga ato të panjohurat fare për ne, por që mbajnë rekorde për vendet që i përkasin falë popullsive tejet të mëdha të tyre.

10. Taobao.com - Sajti më i madh i blerjeve online në Kinë

9. Reddit.com

8. Qq.com

7. Google.co.in

6. Yahoo.com

5. Wikipedia.org

4. Baidu.com

3. Facebook.com

2. Youtube.com

1. Google.com