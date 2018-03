HTC Desire 12/12+ debutojnë me ekrane të holla dhe çmime të volitshme

Kompania e njohur HTC ka prezantuar dy telefona të rinj – Desire 12 dhe Desire 12+, me raport të ekranit prej 18:9.

HTC Desire 12+

Ky telefon është më i madh dhe më interesant. Vjen me ekran 5.99-inç IPS LCD me rezolucion 720 x 1,440 pikselë dhe me kamerën kryesore të dyfishtë (13 + 2 megapikselë) dhe atë të përparme prej 8 megapikselë, transmeton Koha.net.

Desire 12+ vjen edhe me procesor Snapdragon 450, 3 GB RAM memorie, skanerin për gishta të vendosur në pjesën e pasme, si dhe punon me sistemin operativ Android 8.0 Oreo.

Gjithashtu, HTC Desire 12+ do të jetë në dispozicion me ngjyrë të zezë dhe të argjendtë. Tashmë mund të bëhen para-porositë, ndërsa dërgesat e para pritet të fillojnë muajin e ardhshëm. Çmimi i tij është mes 235 dhe 249 euro, varësisht nga tregu.

HTC Desire 12

Modeli më i vogël, Desire 12, vjen me ekran 5.5-inç HD+ me rezolucion prej 720 x 1,440 pikselë dhe raport të ekranit prej 18:9, me kamerën kryesore prej 13 megapikselë dhe atë të përparme prej 5 megapikselë, si dhe me procesorin MediaTek – 6739 dhe 3 GB RAM memorie.

Desire 12 nuk ka fare skanerin për gishta, sikurse modeli Plus.

HTC Desire 12, po ashtu, është në dispozicion me ngjyrë të zezë dhe të argjendtë ndërsa çmimi i tij është 185 dhe 199 euro, varësisht nga tregu.