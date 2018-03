ZTE nubia V18 me kamerë të dyfishtë lansohet javën e ardhshme

Në MWC 2018 përfaqësuesit e nubias kanë thënë se telefonat e tyre të ardhshme do të vijnë me sistemin operativ Android, por me ndërfaqen e përdoruesit nubia UI.

Tani, nubia paralajmëron se nga java e ardhshme, saktësisht më 22 mars, do të lansojë telefonin e ri i cili quhet nubia V18.

Në posterin e publikuar nga kompania, shkruan se nubia V18 do të vijë me ekran 6-inç dhe çmimi i tij do të jetë rreth 127 euro, transmeton Koha.net.

Gjithashtu, nubia V18 pritet të vijë me kamerë të dyfishtë por nuk dihet nëse është fjala për kamerën e pasme apo të përparme (ndoshta mund të kenë të dy anët).

Lexoni edhe: ZTE prezanton Nubian e ri

Lansimi i nubia V18 është njëri nga shumë telefonat e tjerë të caktuar për lansim këtë muaj. Meizu do të prezantojë telefonin e ri E3 më 21 mars, një ditë më vonë Vivo do të lansojë telefonin V9 ndërsa Xiaomi dhe Huawei do të mbajnë ngjarjet e tyre më 27 mars për lansimin e serisë Mi Mix 2s dhe P20 respektivisht.