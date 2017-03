Shfaqen specifikat e Xiaomi Mi 6 dhe Mi 6 Plus

Së fundmi është përfolur shumë për modelet e ardhshme të avancuara të Samsungut dhe Xiaomit, dhe pothuajse dimë çdo gjë rreth Galaxy S8 dhe S8 Plus por jo edhe për telefonat e avancuar të Xiaomit.

Disa ditë më parë janë shfaqur disa fotografi të turbullt, por tani janë shfaqur edhe specifikat e modeleve të ardhshme të avancuara të kompanisë së njohur kineze Xiaomi, transmeton Koha.net.

Pritet të vijnë dy versione, standard Mi 6 dhe Mi 6 Plus.

Modeli Plus do të ketë ekran më të madh, por specifikat e tij janë pak a shumë të ngjashme me ato të modelit standard përveç baterisë dhe kamerës kryesore.

Xiaomi Mi 6 Plus pritet të vijë me kamerë të dyfishtë Sony IMX362 prej 12 megapikselë, ndërsa Mi 6 me kamerën Sony IMX400 prej 19 megapikselë.

