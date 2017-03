Porositë për Samsung Galaxy S8 fillojnë më herët se sa pritej

Ndonëse fillimi i porosive për shitjen e telefonit të ardhshëm të Samsung është i paraparë për 7 prill në Korenë Jugore, duket se kompania do të nisë të marrë porositë në Evropë shumë më herët.

Kjo do të ndodhë menjëherë pas prezantimit të telefonit. Ky informacion ka ardhur duke iu falënderuar raportit të ri që ka zbuluar se porositë për shitjen e Samsung Galaxy S8 do të fillojë në Holandë më 29 mars, transmeton kp.

Megjithatë, nuk ka informacione se kur telefonat e blerë me porosi do të fillojnë t’iu dërgohen blerësve. Raporti, po ashtu, përmend se Samsung nuk do të ofrojë kurrfarë përfitime për ata që blejnë Galaxy S8 në parashitje, por kjo do të jetë specifike për çdo treg.

Sa i përket çmimeve, Samsung Galaxy S8 do të kushtojë 800 euro, derisa Galaxy S8 Plus do të kushtojë 900 euro.