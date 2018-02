Specifikat e Huawei P20 në version Plus

Seria e re P20 e Huaweit është caktuar që të prezantohet më 27 mars në Paris.

Në fakt, pritet të prezantohen zyrtarisht tre smartfonët e rinj – P20 në version standard, Lite dhe Plus (ose Pro?), transmeton Koha.net. Për këtë të fundit, GSM Arena zbuloi disa nga specifikat kyçe.

Huawei P20 Plus pritet të vijë me baterinë prej 4,000 mAh si dhe veçorinë “On Display” në ekran që rri ndezur tërë kohën.

Gjithashtu, duke pasur parasysh se P20 Plus do të ketë veçorinë “On Display”, atëherë kjo lë të kuptohet se ky smartfon do të vijë me ekran OLED.