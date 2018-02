Google hyn në tregun e lojërave

Sipas një raportimi të ri, Google është duke hyrë në tregun e lojërave.

Burimet e “The Information”, kanë thënë se gjiganti teknologjik po punon në një shërbim transmetuesi të lojërave, që do të quhet “Yeti”.

Shërbimi do të vijë bashkë me një konzolë, por do të funksionojë edhe me “Chromecast”.

Google do të transmetojë ndeshjet përmes internetit, në vend se të pyesë përdoruesit që t’i shkarkojnë ato.

Në raportim theksohet se Google tani është në bisedime me zhvilluesit e video-lojërave, por për momentin akoma nuk dihet në çfarë niveli kanë arritur bisedimet.