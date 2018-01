Së shpejti arrin kartela micrsoSD me 512 GB

Kartela microSD me kapacitet prej 521 GB është zbuluar ka mesi i 2015-ës, por asnjëherë nuk ka arritur në treg.

Ndoshta kjo e re mund të arrijë sepse kompania Integral Memory premton se ajo do të arrijë muajin e ardhshëm, transmeton Koha.net.

Kartela e re me 512 GB vjen me veçori të fuqishme. Ajo është e aftë të memorizojë videot me rezolucion prej 4K.

Çmimi i kartelës microSD me 512 GB nuk është zbuluar ende, por kartela e parë microSD me 400 GB pati debutuar me çmim prej 250 dollarë dhe ende e mban këtë çmim.