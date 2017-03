Lansohet iPhone i kuq

Apple ka lansuar një seri të produkteve, përfshirë iPadin e lirë, iPhone SE më të madh dhe disa iPhone 7 dhe 7 Plus me ngjyra të ndryshme.

iPhone 7 dhe 7 Plus ngjyrë të kuqe do të dalë në shitje më 24 mars dhe do të kushtojë mbi 700 euro. Apple do të lansojë një seri të produkteve me ngjyrë të kuqe për të kontribuar në fonde për HIV dhe AIDS.

iPhone i kuq i bashkohet produkteve me po të njëjtën ngjyrë siç janë: iPod, kufjet dhe ora e mençur Apple Watch.