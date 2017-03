Samsung Galaxy S8 dhe S8 Plus me ngjyra të ndryshme

Kanë rrjedhur pamjet e reja të telefonëve të rinj të Samsungut, Galaxy S8 dhe S8 Plus, raporton Businessinsider.

Evan Blass ka publikuar në Tëitter e dy telefonëve të rinj, transmeton Koha.net.

Blass i ka përshkruar ato si “e zezë qielli”, “e hirtë orkide” si dhe “argjendtë artktik”.

Specifikat kryesore të tyre mund të shikoni KËTU.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV