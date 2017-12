Konfirmohet: Sony Xperia i ri vjen me procesor të teknologjisë së fundit

Kompania e njohur Sony është duke u përgatitur që të prezantojë së paku një pasardhës të Xperia XZ1 – ndoshta në MWC (Kongresin Botëror të Celularëve) në muajin shkurt.

Smartfoni i ardhshëm i avancuar i kompanisë është thënë se do të vijë me ekran pothuajse pa skaje, gjë e cila ishte e popullarizuar në 2017-ën, dhe disa ditë më parë janë shfaqur specifikat për njërën nga pajisjet e serisë së re Sony H82xx, transmeton Koha.net. Duket se kjo seri do të vijë në katër versione: H8216, H8266, H8276 dhe H8296.

Sony H8266 tani është shfaqur në uebfaqen e njohur Geekbench, ku sipas saj ky version do të vijë me procesor të teknologjisë së fundit Qualcommit Snapdragon 845 SoC, 4 GB RAM memorie dhe se do të punojë me sistemin operativ Android 8.0 Oreo.

Geekbench nuk ka zbuluar ndonjë detaj më tepër rreth Sony Xperia të ri, por siç është raportuar disa ditë më parë, ky smartfon i ri pritet të vijë me 64 GB memorie të brendshme, kamerën kryesore të dyfishtë (12 + 12 megapikselë) dhe atë të përparme prej 15 megapikselë, si dhe me baterinë prej 3,130 mAh.