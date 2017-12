Panasonic lanson smartfon të ri

Kompania e njohur Panasonic ka lansuar smartfonin e ri Android, të quajtur Eluga I9.

Ky smartfon kushton rreth 116 dollarë dhe do të jetë në dispozicion ekskluzivisht në Flipkart, Indi, duke filluar nga 15 dhjetori.

Panasonic Eluga I9 vjen me ekran 5-inç IPS me rezolucion prej 720 pikselë dhe është i trashë 7.8 mm, transmeton Koha.net. Punon me procesor 1.25 GHz MediaTek MT6737 me katër bërthama, 3 GB RAM memorie dhe 32 GB memorie të brendshme.

Gjithashtu, vjen me kamerën kryesore prej 13 megapikselë dhe atë të përparme prej 5 megapikselë, të dytë me blic. Eluga I9, po ashtu, ka baterinë prej 2,500 mAh dhe punon me sistemin operativ Android 7.0 Nougat.

Eluga I9 do të jetë në dispozicion në tre ngjyra: gri, ari dhe të kaltër.