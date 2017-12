Apple së shpejti me iPad të ri e të lirë

Burime të afërta me Apple pohojnë se kompania vitin e ardhshëm planifikon të prezantojë iPadin e ri me ekran 9,7 inç, i cili do të shitet me çmim prej 259 dollarësh.

Në Apple besojnë se ulja e çmimit mund të jetë e mjaftueshme për tërheqjen e blerësve të ri, transmeton KosovaPress.

Pajisja e re pritet të prezantohet në çerekun e parë të vitit 2018.

Ende nuk dihet nëse Apple do të sjellë ndryshime në harduer ose dizajn të iPadit të ri.

Prodhimi do t’i besohet prodhuesit tajvanez Compal Electronics, e cila në mesin e klientëve ka edhe Acer, Lenovo, Dell, Toshiba dhe Hewlett-Packard.