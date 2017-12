Publikohen fotografitë e Galaxy A7 të ri ose Galaxy A8+ (2018)

Sot dy vjet më parë, gjiganti i teknologjisë Samsung ka paralajmëruar serinë Galaxy A për 2016-ën.

Por, modelet e 2018-ës duket se nuk do të lansohen sikur ato të 2016-ës, të cilët janë lansuar në vitin 2017, transmeton Koha.net. Ato mund të arrijnë më herët së bashku me vitin e ri.

Së paku njëri prej tyre mund të vijë me emër të ri, duke u bazuar në fotografitë që janë postuar në rrjetin social kinez Wiebo. Me emër kodues SM-730, mund të presim që ky model mund të jetë A7 i ri, por do të hyjë në 2018-ën si Galaxy A8+ (2018).

Galaxy A8+ (2018) duket se do të vijë me ekran të gjatë, ekran Infinity siç e quan Samsung. Galaxy S8/S8 Plus dhe Note 8 kanë ekran në raport prej 18:9, por sipas një raporti të mëparshëm seria A do të ketë ekran me raport 18:9 pak më konvencional. Natyrisht, nuk mund të tregojmë dallimet kryesore vetëm duke u bazuar në këto fotografi.

Do të ishte mirë nëse do të publikohej në fotografi edhe pjesa e pasme e këtij modeli, sepse spekulohet se do të ketë sensorin për gishtërinj të vendosur në mes në pjesën e pasme.