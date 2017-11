Konfirmohen specifikat e Galaxy J5 Prime (2018)

Gjatë këtij muaji modeli i Samsungut për 2018-ën, Galaxy J5 Prime, është shfaqur në uebfaqen e njohur GFXBench, e cila ka shfaqur disa nga specifikat kyçe.

Tani, njoftohet se Samsung Galaxy J5 Prime (2018) është certifikuar nga FCC (Komisioni Federal i Komunikimeve), kështu duke konfirmuar specifikat e tij, transmeton Koha.net.

Samsung Galaxy J5 Prime (2018) do të vijë me ekran 4.8-inç, procesor Exynos 7570, 3 GB RAM memorie dhe 32 GB memorie të brendshme, kamerën kryesore prej 12 megapikselë dhe atë të përparme prej 8 megapikselë, si dhe thuhet se do të punojë me sistemin operativ Android Nougat.

Ende nuk është zbuluar se kur do të lansohet dhe se çfarë çmimi do të ketë.