Nga 14 dhjetori interneti nuk do të jetë më i njëjtë ?

Qeveria amerikane është duke u përgatitur për të dërguar neutralitetin e internetit në histori.

Neutraliteti i internetit nënkupton që i gjithë trafiku aty të trajtohet në mënyrë të barabartë.

Megjithatë, rregullat e reja do të lejojnë ofruesit e internetit të bllokojnë ose të ngadalësojnë qasjen në faqe të caktuara.

Aktualisht, operatorët nuk mund të ofrojnë trajtim të veçantë në asnjë faqe. Me ligjin e ri, do të jetë në gjendje të lejojë disa faqe të hapen më shpejt, ndërsa qasja ndaj dikujt tjetër do të ngarkohet më shumë, transmeton kp.

Kundër heqjes së neutralitetit në internet janë duke luftuar kompanitë e mëdha të internetit të tilla si Google, Netflix, Facebook dhe Reddit.

Projektligji do të votohet më 14 dhjetor dhe nëse miratohet, interneti nuk do të jetë më i njëjtë, pasi që më saktë do të duket më shumë si televizion kabllor.