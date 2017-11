Burimi i njohur Evan Blas ka bërë të ditur përmes Twitter, se Samsung po punon në dy modele të reja Galaxy S9, të cilët do të kenë emrat kodues Star 1 dhe Star 2.

Blas përmend se Samsung do të vë pikën në modelet e ardhshme të serisë Galaxy, që do të thotë se kompania dëshiron të luajë me kujdes dhe se do të fokusohet vetëm në ndërtimin e dy telefonave.